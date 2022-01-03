محامى أسرة بسنت ضحية الصور المفبركة: لم نعلم بالابتزاز إلا يوم الانتحار

قال عبدالله أبوالمجد، خطيب شقيقة بسنت ومحامي الأسرة، إنها لم تكن تعلم بما تعرضت له ضحية الصور المفبركة إلا يوم انتحارها الجمعة الماضية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن والد الضحية رأى هذه الصور المفبركة على هواتف بعض شباب القرية عقب صلاة الجمعة، لذا توجه سريعاً إلى منزله لكي يسأل ابنته عما رأه، ولكن الفتاة أقسمت له أن هذه الصور ليست حقيقية.