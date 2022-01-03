الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محامى أسرة بسنت ضحية الصور المفبركة: لم نعلم بالابتزاز إلا يوم الانتحار

جريدة الدستور

قال عبدالله أبوالمجد، خطيب شقيقة بسنت ومحامي الأسرة، إنها لم تكن تعلم بما تعرضت له ضحية الصور المفبركة إلا يوم انتحارها الجمعة الماضية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن والد الضحية رأى هذه الصور المفبركة على هواتف بعض شباب القرية عقب صلاة الجمعة، لذا توجه سريعاً إلى منزله لكي يسأل ابنته عما رأه، ولكن الفتاة أقسمت له أن هذه الصور ليست حقيقية.

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

إخلاء سبيل فكرى الهواري بكفالة مالية على ذمة التحقيقات

وزير النقل: وجبات وبوفيه مجانى لركاب قطارات الصعيد المتعطلة

مستفيدات من جهود الرعاية الأسرية ضمن «حياة كريمة»: حذرتنا من العادات الخاطئة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات