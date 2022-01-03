فرنسا تسجل 67500 إصابة بكورونا

سجلت فرنسا اليوم الاثنين 67641 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو رقم أقل كثيرا مما سجلته قبل يومين حين زاد على مئتي ألف.

وتميل الإصابات الجديدة المسجلة يوم الإثنين إلى الانخفاض دائما، لكن 67641 إصابة جديدة هو رقم قياسي في مثل هذا اليوم وأعلى بما يزيد على مثلي الرقم المسجل قبل أسبوع واحد.

وارتفع متوسط الحالات الجديدة في فرنسا على مدى سبعة أيام لأعلى مستوى على الإطلاق إذ بلغ 167338، ليقفز بما يقرب من خمسة أمثاله خلال شهر واحد.

ويذكر أن، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأيام القليلة المقبلة في فرنسا.

وأضاف الوزير الفرنسي- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين- إن "شهر يناير سيكون الأصعب على المستشفيات"، موضحًا أن "الحالات المصابة بمتغير دلتا تملأ أسرّة العناية المركزة، أما متحور أوميكرون فيملأ الأسرّة التقليدية".

و أوضحت القناة أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستنظر اليوم في مشروع القانون الذي يحول بطاقة التصريح الصحي إلى بطاقة تطعيم؛ حيث سيبحث أعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا هذا النص اعتبارًا من الأربعاء المقبل (5 يناير الجاري)، ومن المقرر أن يدخل تصريح التطعيم حيز التنفيذ في 15 يناير الجاري.

من جانبه، أعلن قصر "ماتينيون" أن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، سيعقد اجتماعًا وزاريًا اليوم مع وزراء حكومته؛ لتقييم تأثير متغير"أوميكرون"، واستمرارية الخدمات العامة الأساسية.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية قد أعلن مؤخرًا عن تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم، عوضًا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2022 إذا أقره مجلس النواب.