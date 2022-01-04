عقد عمومية «مصانع النحاس المصرية» لاعتماد نتائج الأعمال 10 يناير

تعقد شركة مصانع النحاس المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الجمعية العامة لها يوم الأثنين الموافق 10 يناير 2022.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة لشركة مصانع النحاس المصرية اعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2020-2021 والذي انتهي بنهاية يونيو الماضي، وكانت الجمعيات العامة للشركات قد تأجلت قبل ذلك بسبب تطبيق لائحة الموارد البشرية

وكانت شركة النحاس المصرية قد تأسست في 26 سبتمبر عام 1935 وكان الغرض الأساسي الذي صدر به الترخيص هو درفلة النحاس الأصفر و الأحمر لعمل الألواح و الأقراص المستخدمة في صناعة الأواني المنزلية، و دخلت بعد ذلك في صناعة الألومنيوم ثم دخلت في مجال الصناعات الحديدية و استمرت الشركة في إنشاء الوحدات والمصانع في مجال الحديد و النحاس و الألومنيوم و كانت من أولي الشركات المنتجة لحديد التسليح و الألمنيوم و المبخرات في جمهورية مصر العربية.

وتأسست الشركة لاستخراج المعادن الحديدية وغير الحديدية، تتبع الشركة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تمتلك 100% من أسهمها، وتصدر الشركة منتجاتها الى دول عربية عديدة مثل السعودية وليبيا ودول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة،

وتتبع شركة مصانع النحاس المصرية الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تأسست شركة الصناعات المعدنية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 1983 تحت اسم هيئة القطاع العام للصناعات المعدنية.