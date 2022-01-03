في ذكرى رحيله الـ33.. كيف استحوذ الزعيم على سيناريوهات بهجت قمر؟

تحل اليوم الاثنين، الذكرى الـ33 على رحيل الشاعر والسيناريست بهجت قمر.

ولد بهجت محمد إبراهيم قمر المولود في 27 يوليو 1937، و كتب أكثر من 17 عملًا مسرحيًا علقت في أذهان الجمهور على مدار عقود منها "العيال كبرت - علشان خاطر عيونك- أنا فين وأنت فين - سيدتي الجميلة - ريا وسكينة - شارع محمد علي"

كتب بهجت قمر في صنوف الكتابة، المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، ورغم تعاونه مع الفنان فؤاد المهندس، كان الفنان عادل إمام صاحب النصيب الأكبر منها وهي ثمانية أعمال فنية منها مسرحيتان ومسلسل وخمسة أفلام.

«الدستور» ترصد أهم أعمال السيناريست أنتجها بهجت قمر..

أنا فين وإنت فين

تدور المسرحية حول أيوب جاد الحق (فؤاد المهندس) الموظف البسيط، يوقعه الشبه الكبير بينه وبين زوج صاحبة العمل المتوفى فى ورطة كبيرة، حيث تتعلق به ابنة صاحبة العمل الصغيرة ظنًا منها أنه والدها الذي توفي في حادث، فتطلب منه صاحبة العمل أن يعمل لها سكرتيرًا في المنزل كي لا تصدم ابنتها التي لا تعلم بوفاة والدها ، فيقع في غرامها ، لكنه لا ينسى واقع أنها الهانم وهو مجرد موظف فقير.

شارك عادل إمام في المسرحية بشخصية "هيكل" عام 1965.

الشياطين والكورة

تدور أحداث فيلم الشياطين والكورة، إنتاج عام 1973، سيناريو بهجت قمر، بطولة شمس البارودي وحسن يوسف وعادل إمام، حول الشاب الرياضي (كمال) والذي يحب الفتاة (سناء) ويسعى للزواج منها، لكن والدها يرفض إتمام تلك الزيجة بسبب تشجيعه للفريق المنافس لفريق (كمال)، ويحاول أن يزوجها لـ "رفيق" الذي يعمل بالتهريب في السر، يحاول (كمال) كشف حقيقته للزواج من (سناء).

وجسد الزعيم شخصية (عكاشة) الذي ساعد صديقه (كمال) في كشف (رفيق) الذي يطمح للزواج من (سناء).

فيلم شياطين إلى الأبد

تدور قصة فيلم شياطين إلى الأبد، إنتاج عام 1975، سيناريو بهجت قمر وكمال زكريا، حول (فخراني) و(كمال طالبان) يريدان الزواج من (فاتن) و(فريال)، لكن والدهما الشاويش (مغاورى) يرفض، لأن تاريخ العائلة العسكري يحتم زواجهما من عسكريين، ولذلك يلتحق فخراني وكمال بمعهد أمناء الشرطة بعد الحصول على الثانوية العامة، ولأن مدة الدراسة قصيرة يوافق الأب على زواج ابنتيه منهما، تختطف إحدى العصابات (جلال) ابن مغاورى الأصغر، ولا بد من العثور عليه لإتمام الزواج، فيقرر فخراني وكمال وضع خطة، وإعادته إلى والده واستكمال فرحتهما.

وأخرج الفيلم محمود فريد، وجسد الزعيم شخصية (فخراني)، وبلغت تكلفة الفيلم ٢٦ ألف جنيه، وحقق إيرادات بلغت ١١١٥٧ جنيها فى ٥ أسابيع عرض بسينما قصر النيل بالقاهرة. حسب موقع قاعدة البيانات "سينما".

البحث عن المتاعب

جسد الفنان عادل إمام شخصية (شعبان) الذي يعمل مصور في إحدى الصحف، يتفق معه المجرم الخطير نابليون على التقاط عدد من الصور لمنافسة (إبراهيم) وعصابته وهم يسرقون خزانة إحدى الشركات مقابل مبلغ من المال، ينجح في مهمته. يساوم (إبراهيم) للحصول على نصف المبلغ فيوافق، ينجح (إبراهيم أدهم_ نابليون) في الإيقاع به ويعذبه لاستعادة النقود.

أخرج الفيلم أيضًا المخرج محمود فريد عام 1975، الذي تعاون معه بهجت قمر في فيلم (شياطين إلى الأبد)، وحقق 14063 ألف جنيه، في أربعة أسابيع بسينما قصر النيل في القاهرة.

مسلسل «كيف تخسر مليون جنيه»

يدور قصة المسلسل (كيف تخسر مليون جنيه) إنتاج عام 1978، سيناريو بهجت قمر، إخراج عادل صادق، حول (سهير) فتاة ثرية، ترفض الزواج لاعتقادها أن الكل يطمع في ثروتها، لذلك تقوم بنشر إعلان في الصحف عن رغبتها في الزواج من شاب فقير، فيتقدم لها (حمزة) الشاب المعدم، فتعجب به وتتزوجه، حتى تحدث مفاجأة تغير مجرى الأحداث.

مغامرون حول العالم

تحكي قصة الفيلم مغامرون حول العالم، 1979، عن الصديقين ممدوح وصلاح اللذين تعرفا أثناء سفرهما بالباخرة بالفتاتين أمينة وحنان، كما يتعرفان على يوسف الذي ينقل تابوتًا لأحد المتوفين لدفنه بالخارج ولكن في حقيقة الأمر يوجد بالتابوت مجوهرات يقوم بتهريبها، يتضح أن أمينة وأباها يعرفون سر التابوت ويعملون على سرقة الثروة.

قاتل ما قتلش حد

تدور حكاية الفيلم حول مندوب يعمل في إحدى شركات التأمين يُدعى (عادل)، له ابنة رحلت عنها والدتها إلى العالم الآخر، يقطن بجوارهما سكان جُدد، (صفاء) المدرسة ووالدتها، يقع في غرامها، لكنه يكتشف بأنه مريض بمرض خطير وأيامه معدودة.

شارك مدحت السباعي مع السيناريست والكاتب بهجت قمر في كتابة الفيلم الذي أخرجه محمد عبد العزيز. الفيلم مقتبس عن الفيلم الأمريكي Zig Zag إنتاج 1970 بطولة جورج كينيدي.

مسرحية «قصة الحي الغربي»

تناقش المسرحية الصراع الطبقي بين الحي الراقي المتمثل في حي الزمالك، والحي الشعبي بولاق، والذي يفصل بينهما جسر حديدي وهو كوبري أبو العلا، وخلال الصراع البيئي والثقافي والاجتماعي والنفسي بين شباب وسكان المنطقتين تتصاعد الأحداث.

شارك في تأليف المسرحية بهجت قمر وسمير خفاجي وهي مأخوذة عن الفيلم الأمريكي " west side story"، ولم تعرض على شاشة التلفزيون وتم منع عرضها بعد فترة لأسباب غير معروفة.