الإثنين 03 يناير 2022
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تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

جريدة الدستور

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهئية العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، خاصةً بعد تواصل سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وقال «شاهين»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الطقس المتوقع بداية من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء".

الإثنين 

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهئية العامة للأرصاد الجوية أنه سيكون هناك شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفت إلى أنه ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء

ولفت إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مضيفًا: "سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

الأربعاء 

وقال إنه سيكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد تقلبات الطقس مدير التنبؤات السبت الاحوال

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