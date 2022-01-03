الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة ورجل يسرقان المحلات التجارية والصاغة في الموسكي.. تجديد حبس

سيدة ورجل يسرقان
سيدة ورجل يسرقان المحلات

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس سيدة وشريكها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المحال التجارية والمشغولات الذهبية من الصاغة في منطقة الموسكي.

كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة، قد وجهت لربة منزل تهمة سرقة المشغولات الذهبية من أصحاب محال الصاغة بأسلوب المغافلة.

- اعترافات المتهمة

واعترفت المتهمة أن حاجتها للمال دفعتها للسرقة والسير في ذلك الطريق، وقالت “ كنت هأكل عيالي منين المال الحرام سهل الحصول عليه، ونصبت على المحلات وارتكبت 5 وقائع سرقات بهذه الطريقة غير المشروعة”.

 كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من صاحب مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم، يفيد فيه بحضور إحدى السيدات للمحل ملكه والاستيلاء منه على كمية من المشغولات الذهبية، عقب إيهامه بعرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص معلوم لديه إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب النصب، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.

قاض المعارضات المشغولات الذهبية سرقة محال الصاغة اسلوب المغافلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

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