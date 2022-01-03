الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لربيع يس ومختار مختار فى اتهام رضا عبدالعال بسبهما

رضا عبد العال
رضا عبد العال

استمعت جهات التحقيق في 6 أكتوبر، منذ قليل، لأقوال الكابتن ربيع يس والكابتن مختار مختار في البلاغ رقم 681 لسنة 2020 إداري ثالث أكتوبر، والذي اتهما فيه الكابتن رضا عبد العال بسبهما وقذفهما عبر  أحد البرامج التليفزيونية.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ الأقراص المدمجة، والأسطوانات والمستندات المقدمة من الشاكيين.

وقدم محمد رشوان  محامي دفاع الكابتن ربيع يس والكابتن مختار مختار، حوافظ مستندات بجلسة تحقيق اليوم، تؤكد الأضرار البالغة التي تعرض لها الشاكيان، جراء ما ارتكبه  "عبد العال" بحقهما.

وقرر نجما الأهلي السابقان، التقدم ببلاغ  ضد الكابتن رضا عبدالعال، عقب وصفه لهما بأنهما إخوان، وأنهما رقصا على منصة اعتصام النهضة المسلح.

وكان رضا عبدالعال، لاعب نادي الأهلي والزمالك السابق،  قد هاجم  ياسين والنحاس، أثناء استضافته ببرنامج على أحد القنوات الفضائية، قائلا، «الكابتن ربيع ياسين كان بيوقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان بيرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على يوتيوب».

الكابتن ربيع يس الكابتن مختار مختار أكتوبر الكابتن رضا عبد العال قذف

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