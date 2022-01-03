«صناعة الشيوخ»: سيناء الشمالية والجنوبية ستكونان من أهم المناطق الواعدة اقتصادياً وزراعياً وسياحياً

أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بجهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحداث التنمية الشاملة والحقيقية داخل محافظتى شمال وجنوب سيناء، مؤكداً أن هاتين المحافظتين ستكونان من أهم المحافظات الداعمة للاقتصاد الوطنى خاصة بعد المشروعات القومية الكبيرة التى تم تنفيذها داخل المحافظتين وفى مقدمتها مشروعات البنية الاساسية والانفاق والطرق لربط سيناء بالوادي والدلتا.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم، إن إنفاق الدولة لنحو 600 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء هو دليل قاطع على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف التنمية فى سيناء مشيداً بالحوافز التشجيعية التى منحتها الحكومة للاستثمار الصناعى والزراعى والسياحى داخل شمال وجنوب وسيناء مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار فى سيناء بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بصفة خاصة.

كما طالب النائب محمد المنزلاوى، باستغلال الثروات الطبيعية داخل سيناء افضل استغلال خاصة فيما يتعلق بالزراعات التى تدخل فى مجال صناعات الادوية وايضاً استغلال الرمال داخل سيناء فى صناعات الزجاج وغيرها من الثروات الطبيعية الكبيرة داخل سيناء، وايضاً الاهتمام بملف الزراعة داخل المساحات الشاسعة القابلة للزراعة داخل سيناء مع اعطاء اولوية لتملك شباب سيناء لهذه الاراضى لزراعتها مع تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للشباب السيناوي للزراعة فى سيناء.

ووجه النائب محمد المنزلاوى، التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على خطتها الناجحة فى اعمار وتنمية سيناء بعد إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى وانشاء العديد من المحطات لتحلية مياه البحـــر لتوفير مياه تخـــدم الأغراض التنموية بجانب مشروعات الأنفاق والسياحة وغيرها من المشروعات ومنها أنفاق قناة السويس والطرق والكبارى والمحاور والمطارات و محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة والقطاعات الخدمية مشيداً بما تم من انجازات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع التشييد والبناء بنسبة وقطاع الكهرباء وقطاعات الصرف الصحى و.النقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية، واستكمال إنشاء 8 تجمعات زراعية بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

وقال النائب محمد المنزلاوى، إن مثل هذه المشروعات القومية الكبرى ستجعل من السيناءتين الشمالية والجنوبية واحدة من اهم المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية خلال السنوات القليلة القادمة، مناشداً رجال الاعمال والاستثمار المصريين الشرفاء للتوجه باستثماراتهم لشمال وجنوب سيناء لاحداث تنمية شاملة وحقيقية داخل هاتين المحافظتين.