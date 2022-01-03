الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الرسم على القماش».. حكاية أسرة صعيدية تسترزق من «الخيامية» (فيديو)

الأسرة
الأسرة

داخل منزلهم الواقع بقرية قمن العروس بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، تجلس هناء حسين وزوجها ياسر عبد الحميد وأبنائهم يعملون ليلاً ونهارا في مهنة “الخيامية” بأدوات بسيطة والتي تعد من أقدم المهن اليدوية.

وبدأت هذه المهنة منذ عصر الفاطميين، حيث يجري الرسم على القماش بجميع الألوان واستخدام الخيط.

وتقول هناء حسين، التي تعمل في المهنة منذ أكثر من 18 عامًا، إنها بدأت في تعليم مهن الخيامية هى وزوجها وأولادها وشقيقتها وقامت بتعليم 30 سيدة من أهالى القرية تلك المهنة وبدأت تلك السيدات فى تعليم أبنائهم تلك المهن حيث اشتهرت المهنة بين سيدات تلك القرية وأنها تقوم بتجهيز الخامات للسيدات، ونقوم أنا وزوجي بتعليمهم ونعمل على تسويق منتجاتنا فى المعارض مثل معرض ديارنا وتراثنا والذي يتم إقامته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضيف أنها تشارك فى تلك المعارض كل عام بمنتجاتها ومنتجات سيدات القرية لتحسين دخل السيدات، متابعة: “المعارض تعتبر باب رزق لمنتجاتها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحياء التراث بإقامة تلك المعارض وتشجيعه الدائم على تسويق منتجاتنا وأصبح مصدر دخل لنا”.

وكشفت جولة لـ“الدستور”، داخل منزلها، حيث تجد على حوائط منزلها بعد من منتجات الخيامية والتى يظهر فيها الابداع والفن والصورة الجميلة في الإخراج لتلك المهنة على كل شكل ولون، ونعمل ليلاً ونهاراً على الرسم على القماش، وهناك دعم من المجلس القومي للمرأة بتجهيز أماكن للمشاركة فى المعارض وتسويق منتجاتنا أيضًا، ونقوم في الأيام العادية بتسويق منتجاتنا في شارع  الخيامية بخان الخليجي للتجار والذين يبدون إعجابهم بما نصنعه من ألوان.

وأبدت سعادتها بمقابلة الرئيس فى معرض تراثنا بأسوان، والذي تم إقامته مؤخرًا وتشجيعه لها أثناء مروره على المعرض وتوجيهاته لكل المسؤولين بمساعدتها من وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات، وأوضحت أنها لديها أمنية خلال الفترة القادمة فى تسويق منتجاتها في كافة المعارضة خارج مصر لحبها تلك المهنة الجميلة.

بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التضامن معرض تراثنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

متهم بسب رجال الشرطة.. القصة الكاملة في القبض على فكري الهواري

تسببا في انتحارها.. أسرة فتاة الغربية تتهم شابين بـ«فبركة» صور خادشة للحياء لها

النيابة تستمع للشهود في اتهام فكري الهواري بالاساءة للعاملين بالدولة

ضبط محل مصنوعات جلدية بدون ترخيص بالجمالية

الدولار يرتفع مع بداية العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

محطة تل أبيب

المزيد

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة

بعد المصادقة على وحدة الإرهاب: ما هى مهام وحدة "اليمام" الإسرائيلية؟