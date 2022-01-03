وزير: الثروات الباطنية والموارد الطبيعية فى روسيا لن تنفد أبدا

قال وزير الموارد الطبيعية الروسية ألكسندر كوزلوف، إن الثروات الباطنية والموارد الطبيعية في روسيا لن تنفد أبدا.

وشدد الوزير، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، على أن البلاد لن تعاني أبدا من نقص الموارد الطبيعية.

وأضاف كوزلوف: "لدينا واحدة من أغنى البلدان في العالم من حيث الثروات الباطنية، ولن تنفد احتياطاتنا في هذا المجال أبدا. لكن الموضوع يكمن في نجاعة استغلالها ومدى ربحية استخدام هذه الاحتياطيات".

وأوضح الوزير، أن روسيا تحتل مراكز رائدة في مجال إنتاج النفط والغاز وكذلك استخراج الذهب والفضة والنحاس.

وأكد الوزير، على أنه تتوفر في مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا والقطب الشمالي أكبر الإمكانيات لاكتشاف احتياطيات ضخمة من الثروات الباطنية.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في بيان لها، عن انخفاض الوفيات بالفيروس، حيث تم رصد 847 حالة وفاة جديدة، مقارنة بالجمعة 912 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 309 ألفاً و707 حالات وفاة.

وسجلت روسيا، 19751 إصابة جديدة، مقابل 20638 إصابة الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى عشرة ملايين و519 ألفاً و733 إصابة.

فيما تماثل 33144 مريضاً للشفاء التام خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى تسعة ملايين و497 ألفاً و63 حالة شفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.