مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية فى البلدة القديمة بالقدس

اقتحم مستوطنون إسرائيليون،البلدة القديمة في مدينة القدس المُحتلة، ونظموا مسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين يقدر عددهم بالعشرات اقتحموا سوق القطانين بالبلدة القديمة وأدوا رقصات استفزازية في طرقاتها.



وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف وعرقلت وأعاقت حركة الأهالي، كما حلّقت طائرة تابعة للاحتلال فوق منازل المقدسيين بالبلدة القديمة.



وتصدى الشبان المقدسيون لاستفزازات المستوطنين بإطلاق الألعاب النارية.

وعلى صعيد آخر ، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم الأحد أن الحركة تحتفظ بـ4 جنود إسرائيليين أسرى في قطاع غزة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، قال هنية إنه "إذا لم يقتنع الاحتلال بالتوصل لصفقة، فإن حماس والقسام ستجبراه وتزيد الغلة عبر أذرعها الممتدة في كل مكان".

وصرح بأن حماس توافق على إقامة دولة على حدود عام 1967، شرط عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعدم التنازل عن أي شبر من أراضي عام 1948.

وشدد هنية على أن تحرير الأسرى على رأس أولويات حماس وعلى رأس القائمة الأسرى الستة.

وأوضح أنه لا رجعة عن حق العودة، ولا أي دولة أو حزب يملك التنازل عن حق العودة.

وطالب بإعادة ترتيب منظمة التحرير والاتفاق على برنامج سياسي وفق القاسم المشترك، مشيرا إلى أنه يجب الاتفاق على استراتيجية نضالية، وأن يكون اتخاذ القرار الفلسطيني محل اتفاق.

وعلي جانب آخر ، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، بدء حراك لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل منذ 139 يوما رفضا لاعتقاله الإداري بوضع صحي حرج.

وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الوزير رياض المالكي أرسل عدة رسائل وأجرى اتصالات مع المؤسسات الدولية والأممية لوضعها في صورة الوضع المقلق لحالة الأسير هشام أبو هواش الذي يواجه خطر الموت.

وذكر البيان أن الوزارة عممت على كافة السفراء الفلسطينيين لتكثيف وتصعيد الحراك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار في الدول المضيفة لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة بما يضمن تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري.