الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواجهة عصابة في مدينة نصر بصاحب معرض سرقوا سيارته

حبس
حبس

واجهت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم، عصابة مكونة من عاطلين متهمين بالنصب على صاحب معرض سيارات بمدينة نصر بالمجني عليه، وتعرف عليهم، وقال إنهما استولوا على سيارته.

البداية بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة، بسابقة قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالي من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني واتفاقه مع الأخير على شرائها، وعقب استلامه توكيل بيع "مزور" قام المتهم بمغافلته، واستولى منه على المبلغ المالي والسيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وبحوزته السيارة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة النصب.

وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، كما أمكن ضبط الأخير وبحوزته عدد من التوكيلات بدون بيانات ومحررة بأسماء أشخاص مختلفة، وصور توكيلات ممهورة بشعار الجمهورية، وشهادة بيانات سيارة، وجميعهم مزورين، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية.

قسم شرطة مديرية أمن عين شمس مدينة نصر مديرية امن القاهرة تحقيق سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وسيارات الشفط ترفع تراكمات المياه

بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات جديدة بشركات قطاع البترول

رئيس هيئة المحطات النووية: الحصول على إذن إنشاء أول وحدتين بـ«مفاعل الضبعة» فى النصف الثانى من العام الجارى

هدف صلاح أمام تشيلسى.. أول أهداف الفرعون المصرى فى 2022

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية