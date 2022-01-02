الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاني كمال لـ«الدستور»: «السوشيال ميديا» و«المراهقة» أبرز قضايا «أبو العروسة 3» 

المؤلف والمخرج هانى
المؤلف والمخرج هانى كمال

أكد المؤلف والمخرج هاني كمال، أنه يواصل حاليًا، تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» بطولة النجم سيد رجب، والنجمة سوسن بدر، وبمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، تمهيدًا لعرضه نهاية يناير الجاري، حصريًا على شبكة قنوات «DMC».

وتحدث كمال لـ«الدستور» عن تجربته في الأجزاء الثلاثة للمسلسل، والتي وصفها بـ«الاستثنائية» في مشواره كمؤلف للأجزاء الثلاثة، ومخرج لهذا الجزء، لأنه لم يتعامل مع هذا العمل على أنه مجرد مسلسل درامي، وإنما عمل لديه رسالة مهمة لأفراد المجتمع، مؤكدًا أنه يضع حاليًا اللمسات النهائية على كتابة الحلقات الأخيرة للمسلسل، لافتًا إلى أنه يفضل هذه النوعية من الدراما التي تناقش المشكلات الأسرية والقضايا الاجتماعية بطريقة بسيطة واقعية تحتوي على جزء لايت كوميدي لجذب الجمهور.

هانى كمال مع أبطال أبو العروسة

تطور الشخصيات في الأحداث الجديدة 

وأشار "كمال" لـ"الدستور" أن أحداث الجزء الثالث تدور في 45 حلقة خالية تمامًا من المط والتطويل، ويشهد الجزء الثالث من العمل العديد من التطورات لجميع الشخصيات التي يجسدها الأبطال خلال أحداث العمل، حيث يناقش المسلسل العديد من المشكلات الاجتماعية والأزمات المختلفة.

ولفت إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها؛ وبسؤاله عن أبرز القضايا التي يناقشها تحديدًا قال: «أركز على قضايا المراهقين والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية تؤثر على الأسرة والمجتمع، كما نناقش قضايا الخلافات الزوجية، كما أن المسلسل يشهد وجوه جديدة من بينها الفنانين «وفاء صادق، هدير عبدالناصر، نور محمود، وشريف بديع».

هانى كمال فى لوكيشن تصوير أبو العروسة

وعلى مستوى الإخراج، أشار «كمال» إلى أنه يستمتع عندما يقدم عمل من تأليفه وإخراجه في نفس التوقيت خاصة أنه يساعده على إخراج الصورة التي تم كتابتها على الورق بشكل احترافي باعتباره المتحكم الأساسي في العديد من جوانب الأعمال الإبداعية المشتركة، لافتًا إلى أنه يواصل التصوير على قدما وساق مضيفًا: تدور كاميرا التصوير الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى السادسة صباح اليوم التالي، هكذا الحال على مدى تصوير الحلقات، أما عن روح التعاون ففريق العمل كله مترابط كأسرة واحدة تسعى لتحقيق أهدافها.

هانى كمال و سوسن بدر فى كواليس أبو العروسة

أبطال «أبو العروسة»

ويشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" نخبة كبيرة من الفنانين، منهم سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، وأحمد صيام، ومحمود حجازي، ميرنا هشام، خالد كمال، كارولين عزمي، وفاء صادق، نور محمود، شريف بديع، هدير عبدالناصر، وعدد كبير من النجوم، وكان الجزءان من إخراج كمال منصور، إلا أن الجزء الثالث من إخراج هاني كمال، وهو من إنتاج إبراهيم حمودة ومنى قطب.

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وائل لطفي

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