وزير التنمية المحلية يكشف عن توجيه رئاسى بشأن الوادى الجديد

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه من المهم الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، بما يسهم في الجذب السكاني وزيادة معدلات عملية التنمية بالمحافظة، وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات، في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتوفير كافة الخدمات للمواطنين بأحدث الأساليب والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال متابعة «شعراوي» مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 - 2022 لسرعة الانتهاء منها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية .

وأشار وزير التنمية المحلية -وفقًا لبيان الوزارة - إلى توجيهات القيادة السياسية بإقامة مجمع حكومي مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأفضل، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة للانتهاء من هذا المشروع وفقًا للخطط الزمنية المقررة لذلك وتذليل أي مشكلات خاصة في ظل اهتمام رئيس الوزراء وزيارته لموقع المشروع خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الوادي الجديد .

ومن جانبه، قال «الزملوط»، إن المجمع سيكون الأول على مستوى المحافظات وستبلغ تكلفته حوالى 400 مليون جنيه، وسيضم جميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية بالمحافظة ، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الحالية للمجمع تخطت نسبة 85%.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد التنسيق الجاري بين المحافظة ووزارتي الزراعة والري، فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال افتتاح المشروعات القومية الجديدة في محافظات الصعيد ضمن " أسبوع الصعيد "، وعلى رأسها استصلاح وزراعة الأراضي بالمحافظات ودعم زراعة النخيل وصناعة التمور، ومبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي والصوب الزراعية لتوفير فرص عمل لمواطني المحافظة خاصة الشباب والمرأة المعيلة، ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية والاستفادة من إمكانيات الوادي الجديد والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المحافظة .

وناقش "شعراوي" مع محمد الزملوط الدراسات والتحضيرات الجارية لتحديد المراكز والقري، التي سيتم استهدافها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حيث أوضح المحافظ أن هناك 4 مراكز متبقية بالمحافظة وجار تحديد أولوياتها حسب المستوي التنموي لكل منها.

وأشار إلى أنه من المخطط استهداف 50% من المراكز المتبقية بالوادي الجديد، بإجمالي مركزين في العام المالي القادم على أن يتبقى آخر مركزين للعام المالي 2023- 2024.

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى " لحياة كريمة " خلال العام المالي الحالي حيث يتم تنفيذها في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة ، عبر تنفيذ حوالى 177 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والطرق والزراعة وسكن كريم غيرها ، حيث تستهدف هذه المشروعات المساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني قري مركز الفرافرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف القيام بها، وعلى رأسها المجمعات الزراعية والصناعية الحرفية والمجمعات الحكومية، وغيرها من المشروعات الحيوية خاصة ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين بالقرى المستهدفة لتمكين الأسر اقتصادياً، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا المحور ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

كما تابع الوزير مع المحافظ، جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث جدد شعراوي التأكيد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم و التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية .

وحرص "شعراوي" خلال الاجتماع، على متابعة استعدادات محافظة الوادي الجديد لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة حاليًا، موجها بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه المواطنين.

كما شهد الاجتماع -أيضًا- متابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين محافظة الوادي الجديد ومحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد القابلة للزراعة لمواطني هذه المحافظات.

وشدد "شعراوي" على أهمية التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي، وتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة ورفع كفاءة المنازل المخصصة للمزارعين، لتسهيل معيشتهم في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لنجاح هذا المشروع القومى للجذب السكاني، وتعمير المحافظات غير المأهولة بالسكان وإقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة بما يسهم فى الخروج من الوادي الضيق وتوفير فرص عمل .

وقال المحافظ، إن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم لهذا المشروع ولكافة أبناء المحافظات، الراغبة في الاستفادة منه والمساعدة في حل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه القيادة السياسية من هذا المشروع القومى الهام.