رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على إطلاق صواريخ من غزة سقطت قبالة شواطئ تل أبيب، أمس السبت، قائلًا: "كل الحكايات الحمساوية عن البرق والرعد التي تتكرر خلال كل فصل شتاء لا تنطلي علينا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "فمن يوجه الصواريخ صوب إسرائيل يتحمل المسئولية"، حسب ما نقلته «روسيا اليوم».

وأُطلق، أمس السبت، صاروخان من قطاع غزة، وانفجرا قبالة شواطئ تل أبيب، وسُمع دوي انفجارات على الفور، ومن ثم بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية فحص شاملة، أعقبها جلسة تقييم للوضع.

وقال مصدر فصائلي فلسطيني، السبت، لوسائل إعلام محلية فلسطينية، إن إطلاق الصواريخ من غزة تجاه «غوش دان» في تل أبيب، جاء بفعل الطقس السيئ، مشيرًا إلى أنه ليست هناك تجارب صاروخية، وأن الفصائل تتابع الأمر.

وأجرت قوات كبيرة من جهاز الشرطة الإسرائيلية أعمال تمشيط واسعة في عرض البحر بحثًا عن شظايا الصاروخين، تحديدًا في مكان إطلاق الصاروخين قبالة شواطئ تل أبيب.

في السياق ذاته، قالت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه، حسب الرسائل الواردة لهم من غزة، فإن إطلاق الصواريخ تم دون قصد، مؤكدةً أن كوخافي ترأس جلسة تقييم الوضع.

وأضاف ألون شوستير، نائب وزير الجيش الإسرائيلي، أنه يعتقد أن حماس ليست لديها مصلحة في التصعيد، متابعًا: "دعونا نعتذر لأعدائنا، لديهم مستوى معقول من المصداقية، لا أفترض أن لديهم أي مصلحة جوهرية في الوقت الحالي للتصادم معنا".