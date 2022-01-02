جمارك سفاجا: ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لبضائع أجنبية الصنع

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لطبنجة و3 بنادق ضغط هواء و2 تليسكوب بندقية وأجهزة اتصالات وبضائع متنوعة أخرى بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ11 راكب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيشها تبين وجود طبنجة بلجيكي 3 بنادق تعمل بضغط الهواء و2 تليسكوب بندقية وجهاز طبي و50 خصلة شعر و12 علبة سلولبادين و200 كبسولة خرسانية (طلقة خرسانية) و105 زجاجة عطر و13 راوتر شبكات اتصالات و100 جهاز التحكم في تحويل التلفاز و42 وحدة تحكم لاسلكي (ذراع لاسكي) و44 سماعة "آير بود" مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 921 ألف و456 جنيه، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية.