الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فلكى أردنى يتحدى ميشال الحايك ويشكك فى تنبؤاته عن الأردن فى العام الجديد

ميشال الحايك
ميشال الحايك

تحدى الفلكي الأردني عماد مجاهد المنجم اللبناني ميشال حايك تقديم الأسباب العلمية التي بنى عليها توقعاته بخصوص أحداث سيشهدها الأردن عام 2022.

 

وأضاف مجاهد: "أؤكد أن تنبؤاته معتمدة على الأحداث الحالية في الأردن ولو أنه لا يعلم ما يحدث في الأردن لما تمكن من نشر توقعاته المزعومة".

 

وميشال حايك هو متنبئ لبناني يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية في شهر ديسمبر، ومن الدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.

 

وبدأ ميشال حايك في التوقعات منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم "نوستراداموس" العرب.

 

ونشرت قناة MTV اللبنانية، توقعات الحايك للعام 2022 للبنان والمنطقة العربية والعالم.

 

وبخصوص الأردن، قال الحايك:

 يلعب الملك دورا بارزا في أكثر من عملية مصالحة في المنطقة ما يجعله ركيزة أساسية في المنطقة.

 يتحدى عالم الطيران الأردني الخطر.

 القضاء الأردني برسم الاستهداف.

 يتفاجأ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة.

الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام.

عمان على موعد مع يوم أحمر قاس.

لأكثر من مرة شرارة تحركات ستندلع بالبرلمان الأردني.

طوارئ تستدعي إقفال أكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت.

 

وعلى صعيد آخر، كشفت عرافة بريطانية تدعي أنها تتنبأ بالمستقبل باستخدام نبات الهليون عن توقعاتها لعام 2022، والتي اشتملت على بعض "الفضائح الملكية"، واستمرار بوريس جونسون في رئاسة الوزراء في بريطانيا.

 

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" تعتبر جيميما باكينجتون الوحيدة في العالم التي تستقرئ المستقبل برمي الهليون في الهواء، من خلال تفسير كيفية هبوط كل نبتة منها على الأرض.

 

وسبق وأن صادفت توقعات باكينجتون ذات الـ65 عاما ما حدث خلال السنوات الماضية، حينما أعلنت أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، وقبلها تنبأت بإقصاء تيريزا ماي من منصب رئيس الوزراء، وتخلي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل عن العائلة المالكة، قبل أن تتوقع وفاة الأمير فيليب.

جديد الأردن الجدى العام الجديد لعام الجديد الجديد تحدي العام تنبؤات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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