الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. أوتوبيسات لنقل المواطنين من محطات السكة الحديد بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظرا لسوء الأحوال الجوية، وإبطاء حركة القطارات، وحرصا على سلامة وأمان حركة مسير القطارات، ما تسبب في تأخير المواطنين بمحافظات الصعيد، وانتظارهم بالمحطات، قامت محافظة سوهاج، بتوجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتوفير أوتوبيسات لنقل المواطنين من محطات السكة الحديد وعودتهم الي منازلهم بطريقة آمنة حرصا على سلامتهم.

 

ووجه المحافظ بتمركز الأوتوبيسات أمام محطات السكة الحديد، ونقل المواطنين الراغبين في العودة إلى منازلهم عقب تأخر حركة القطارات.

 

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة كسح مياه الأمطار التي تعرضت لها محافظة سوهاج صباح اليوم وأنه تم الدفع ب 70 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع بمختلف مراكز المحافظة.


وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وفرق المتابعة الميدانية وفرق المناوبات تتابع الموقف أولا بأول بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات كسح المياه و 4 سيارة نافوري وسيارتين فاكيوم و22 باك لودر و 15 مضخة نزح مياه و10 سيارات مدمجة و12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع الطوارئ.


وطالبت مها غازى مدير إدارة الإعلام المواطنين بالابلاغ الفوري عن شكاوى تراكم مياه الأمطار بالشوارع من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.
واكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل أنه يتم متابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع ويتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

الصرف الصحي صلاح الدين حركة القطارات خلال وقف راغب عمل إمام كيمياء معامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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