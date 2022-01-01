السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

توقعات الأبراج 2022.. الصحة العقلية سبيل «العذراء» لتحقيق نجاح مهني

برج العذراء
برج العذراء

أنت علامة تحب النظام والكفاءة، هذا العام سيكون الأمر يتعلق بالتخلي عن أي كمالية لضمان إحراز تقدم. لا مزيد من التعرق من الاشياء الصغيرة. سيجعلك كوكب الزهرة في تراجع في الجزء العلوي من العام تنظر في سماتك الإبداعية، وإذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، فقم باستخدام هذه المهارات في حياتك المهنية أو في صخب جانبي.

جاء ذلك خلال توقعات الأبراج لعام 2022 والتي قدمها كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر، فيما يخص الحياة المهنية لبرج العذراء، مؤكدان أن كوكب بلوتو يؤثر عبر انتهاء دورته في رغبة الكثير من الأبراج في تغيير الوظيفة، أو الارتقاء إلى منصب أخر، وفقا لديلي ميل.

العذراء 23 أغسطس - 22 سبتمبر

غير العالم حيث أصبح المزيد والمزيد من الناس يدركون أنهم يستطيعون تحقيق دخل، صغير أو كبير، من خلال المساعي التي يستمتعون بها.

خذ وقتك في التفكير في ذلك في بداية العام. يمكن أن يكون شيئًا تقوم به في وظيفتك بالفعل أو قد يكون سعيًا استمتعت به منذ أن كنت صغيرًا، وفي كلتا الحالتين احتضن التفكير في الشكل الذي سيبدو عليه هذا العام.

أحيانًا تقول نعم لكل الأشياء وتترك مساحة صغيرة لصحتك العقلية، وإيجاد طرق لتلبية احتياجات عقلك سيساعدك على المضي قدمًا هذا العام. قد تنجذب إلى مساعيك الإبداعية كمصدر للدخل للسماح لصحتك العقلية بالازدهار.

ينتقل كوكب المشتري إلى منزلك الثامن في مايو حتى أكتوبر، لتوسيع ما يلمسه، إذا كانت هناك علامة على وجود استثمارات خلال هذا الوقت، فقفز عليها. ربما ستجلب شركتك ميزانية للتعلم / التعليم، وربما يستثمر شخص ما في صخبك الجانبي. هذه فرصة رائعة طوال هذا الوقت لتعلمك العالي وتطوير حياتك المهنية.

توقعات الأبراج 2022 الابراج 2022 ابراج حظك اليوم عام 2022 برج العذراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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