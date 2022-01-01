«مدرستنا 2» تعلن درس الحفريات بمادة العلوم للصف الثانى الإعدادى

أعلنت قناة مدرستنا 2 شرح درس «الحفريات»، بمادة العلوم، للصف الثاني الإعدادي.

وقالت القناة خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كلمة «الحفريات» تحتوي في مفهومها على مصطلحين مختلفين وهما «الأثر» و«البقايا»، لكل منهما تعريف مختلف.

وأضافت القناة: «تعالوا نتعرّف طلاب «الصف الثاني الإعدادي»، على الفرق بين الثلاثة مصطلحات، من خلال الفيديو التالي مع الأمثلة، من درس «الحفريات»، مادة العلوم.

وشددت القناة، على أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

امتحانات الفصل الدراسي الأول:

وتستعد مديريات التربية والتعليم، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بإعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ووفقًا للخريطة الزمنية، تبدأ صفوف النقل منتصف شهر يناير الجاري، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق 29 يناير وتنتهي بداية شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر، أن جميع امتحانات صفوف النقل ستنطلق منتصف شهر يناير الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.