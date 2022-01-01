ترقيات وفرص للنجاح.. التوقعات المهنية لبرج الحمل في عام 2022

ينتظر أصحاب برج الحمل هذا العام أجواء إيجابية في مجال العمل، مدفوعا برغبة في التغيير ناتجة عن إنهاء دورة كوكب بلوتو، ما يعني التخلص من أنماط وأساليب الحياة القديمة التي كانت لدينا من قبل، ويظهر هذا من خلال التحولات الواسعة التي أجراها فيروس كورونا حول كيفية اختيارنا للعمل والعيش في حياتنا في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك أعداد هائلة من الأشخاص الذين ينتقلون إلى العمل الحر أو الأعمال الجانبية.

وكشف كل من المنجم الحدسي ومدرب الحياة ساد جاكسون، وعالمة الفلك النفسي جولي تشاندلر، التي تعمل في مؤسسة موقع soul-focus.co.uk، عن توقعات الأبراج في عام 2022 فيما يخص الحياة المهنية.

برج الحمل (19 مارس – 21 إبريل)

الحمل لديه شجاعة وحسم، حيث بالأدوار المستقلة أو التي تعمل لحسابها الخاص، إذا لم تكن قد انخرطت بالفعل في عالم التمهيدي الفردي ، فسيكون 2022 عامًا رائعًا للقيام بذلك.

كوكب الزهرة في حالة رجعية في بداية العام ، حيث إن الجلوس في المنزل العاشر لديك يجعلك تفكر في قيمتك فيما يتعلق بالوظيفة والغرض من الحياة. قد تجد في الجزء العلوي من العام أنك تضع خططًا لما تريد تحقيقه، أو تقوم بإعداد تدفق دخل سلبي أو مشاريع مماثلة تجدها أكثر إرضاءً.

في مايو، ينتقل كوكب المشتري إلى برجك حتى أكتوبر ، أي شيء تبدأه جديدًا خلال هذه المرحلة سيتوسع. توقع ظهور مناصب قيادية أو ترقيات أو فرص جديدة. عندما تعود إلى المنزل الثاني عشر في التاسع والعشرين من أكتوبر ، ستهدأ الأمور ولكنك ستكون في وضع مطمئن للشعور بأنك تسترشد بحدسك والكون.

كما سيمثل الحمل الرائد في عائلة الأبراج ، وستخطو إلى عام 2022 برؤية جديدة لمسار حياتك المهنية. بحلول العاشر من مايو ، ستبدأ دورة جديدة تمامًا مدتها 12 عامًا ، حيث سينتقل كوكب المشتري للتوسع إلى علامة منزلك. سوف يمنحك المشتري الثقة لكسر الحدود القديمة وتوسيع رؤيتك لرؤية احتمالات لا حدود لها.

تأكد من مشاركة أفكارك الإبداعية الجديدة مع تلك التي يمكن أن تكون بمثابة لوحة صوت جيدة. أحلم كبير ، وقد تفاجأ بسرور لرؤية كيف يتآمر الكون خلف الكواليس لدعم مهمتك.