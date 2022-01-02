الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها كرسي مريح.. 5 أشياء تحتاجها في مكتبك المنزلي من أجل العمل عن بُعد

أدوات مريحة للعمل
أدوات مريحة للعمل من المنزل

أصبح مفهوم العمل عن بُعد الآن معيارًا، إذا كنت أحد الأشخاص الذين قاموا بالانتقال من مكتب إلى مساحة عمل في المنزل، فقد حان الوقت لمنح مكتبك المنزلي الترقيات العديدة التي يستحقها.

كرسي مريح

في الأيام الأولى للوباء اعتاد الكثير من الناس العمل على كراسي المطبخ، الألواح الخشبية العادية التي نستخدمها عادة لطاولة الإفطار، قد يكون كل شيء جيدًا وجيدًا لمدة ساعة أو ساعتين كل يوم، ولكن مع مرور الوقت، ستلاحظ بعض الأوجاع والآلام التي لم تكن موجودة في جسمك من قبل. 

احصل على مكتب بالحجم المناسب

اشترِ مكتبًا يدعم وضعيتك بسهولة ويوفر دعمًا لأسفل الظهر، لن تصبح أكثر إنتاجية فحسب، بل لن تشعر بأي ألم عندما تنام بعد يوم طويل من العمل، إذا واصلت العمل على طاولة مطبخك، فقد ينتهي بك الأمر إلى الالتواء في رقبتك، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بالصحة.

يجب أن يكون هناك ضوء طبيعي

يمكن القول إن ضوء الشمس العادي هو أحد أدوات الطبيعة الأم الفريدة التي ستساعدك على العمل بشكل أفضل، وكذلك تحسين مزاجك إلى حد كبير، إذا لم يكن لديك نافذة كبيرة على العالم الخارجي في منزلك، فقد حان الوقت للحصول على واحدة. 

حامل كمبيوتر محمول

تعتبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة ذات الطبيعة المماثلة مروعة عندما يتعلق الأمر بوضع الجسم وإيجابية الجسم، إذا كنت تقضي معظم ساعات استيقاظك منحني على جهاز كمبيوتر محمول، فستحتاج بالتأكيد إلى حامل كمبيوتر محمول، ستكون شاشة الكمبيوتر المحمول أقل من مستوى عينك ولن تتسبب في إجهاد عينيك فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى حدوث مشكلات تتعلق بالرقبة والظهر. 

نظارات حجب الضوء الأزرق

إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في التحديق في الشاشة، يجب أن تحصل على نظارات زرقاء للضوء، فهي لن تحمي عينيك من الإجهاد الزائد فحسب، بل ستساعدك أيضًا على النوم بشكل أفضل في الليل أيضًا.

العمل عن بعد المنزل الكمبيوتر كرسي مكتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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