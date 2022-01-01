السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادر: نقل نزلاء سجن شديد الحراسة بطرة لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة

مركز التأهيل والإصلاح
مركز التأهيل والإصلاح

أكدت مصادر أمنية، اليوم، نقل نزلاء سجن شديد الحراسة بطره، إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة. 

وكانت وزارة الداخلية قد افتتحت «مركز التأهيل والإصلاح - مقيم بدر»، بحضور عدد من وفود البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن افتتاح مراكز لتأهيل نزلاء السجون، يعد ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية، لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، فى شتى مجالات العمل الأمني.

وأضاف أن جهود الوزارة، انطلقت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية، لتغيير مفهوم السجون، لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجًا متفردًا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية، على المستويين الإقليمى والدولي، وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى أولت اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات العقابية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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