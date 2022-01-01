السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المرنم كرم فارس يحتفل برأس السنة الميلادية بـ «ملخص حالتي»

المرنم كرم فارس
المرنم كرم فارس

شارك المُرنم كرم فارس، في احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، بأحدث إصدارته التي حملت شعار "ملخص حالتي"، وهي ترنيمة ذات طابع قبطي تدعو للرجاء والأمل في قبول الله لتوبة التائبين.

وكان كرم قد أطلق مؤخرًا حملة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثلت في مشاركة موسيقى والتوزيعات الموسيقية لترنيمة كهدية مجانية للكنائس و الكورالات الغير قادرة ماديا حتى يمكن الجميع من أداء خدمات التسبيح في كل ركن من الأرض وذلك بشكل مجاني عملًا بتعالم الإنجيل "مَجَّانًا أَخَذْتُمْ، مَجَّانًا أَعْطُوا." (مت 10: 8)- بحسب ما قال للدستور في تصريحات خاصة.

وقدم "فارس" للخدمات القطبية 6 موسيقات لـ6 ترانيم وهي وانا قلبى راضى، ومسنود على جبل، و احبك معنى كل وجود، و حنونه و معينه، ومريح التعابى، ومش هخاف لو ايه حصلى، بالعودة إلى "ملخص حالتي" احدث اصدارات "كرم فارس" فقال إنها من كلمات الشاعر مسعود حماية، من الحان وتوزيع الموسيقار سامح نبيل، ومونتاج بيشوي عادل، وهندسة صوتية ايهاب فايز.
https://www.youtube.com/watch?v=Crh_n3Uihpk
وتقول كامات الترنيمة:
1_
دا ملخص حالتي وتفاصيلها
انا جاي احكيلك تاثيرها
في حاجات حصلتي وانا ناوي
احكيها ومش راح ااجلها
انا عشت التفاصيل دي لواحدي
كانت بأرادتي وبمزاجي
وكتير اترددت اجيلك
وصدقني نويت المرادي

2_
انا عارفك واخد علي خاطرك
اكمني بعيد عنك ونسيت
كل اللي انت عملته عشاني
وبرغم حنانك ليا قسيت
لكن جوايا انا كان رافض
لحاجات خدعتني بشكل صريح
ممسكتش فيك ودا كان ذنبي
والوقت دا اصلا عشته جريح

القرار _
وسمعت انك مبترفضشي
كل اللي بيلجي ليك ندمان
ومقدملك توبه من قلبه
وجايبلك نفسه وقلبه كمان
تتفضل تقبلني بعطفك
وتسامح ماهوا انت حبيبي
والحب معاك خارج التصنيف
دا ملوهش حدود عبر الازمان

المرنم كرم فارس كرم فارس المرنم كرم فارس حنونة ومعينة حنونة ومعينة كرم فارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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