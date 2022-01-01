«ستانلي الشرق».. كل ما تريد معرفته عن حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن أعمال تطوير حديقة الياسمين في القناطر الخيرية انتهت، وسيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطط التطوير التي تقودها وزارة الري لتطوير حدائق القناطر الخيرية، حيث انتهت "الري" مؤخرًا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية أيضًا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حديقة الياسمين بالقناطر الخيرية.

حديقة الياسمين هي أحدث الحدائق التي يتم تطويرها من قِبل وزارة الري، حيث تقع على مساحة 8 أفدنة، وتقع بالبر الأيمن لدليل الرياح المنوفي.

حديقة الياسمين لها موقع متميز وطابع فريد، حيث يوجد بالحديقة مستويات مختلفة من مرتفعات ومنخفضات، كما توجد تبة ترتفع بأكثر من 10 أمتار.

يوجد بالحديقة مبانٍ قديمة لها طابع تاريخي وأشجار نادرة.

جميع أعمال التطوير بحديقة الياسمين تتم ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة اعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

تشمل الحديثة مسطحات خضراء بمساحة 25 ألف متر مربع، كما أن منزرع بها أشجار متنوعة من زيتون ونخيل.

يوجد بها أحواض زهور وشلال صناعي على مساحة ألف متر مربع.

يوجد بالحديثة نافورة فضلا عن البرجولات الخشبية، وبرجولات طبيعيه من الأشجار وجريد النخيل، والمقاعد والكافيتريات والمشايات الزلطية والرخامية والانترلوك وتابلوهات من أشجار الياسمين الهندي ومصلى.

تحتوي الحديقة على مكان يمكن استغلاله لتصوير فوتوسيشن للعرائس كما يوجد منطقة ألعاب أطفال ودورات مياه، وشبكة ري حديث، وشبكات إنارة ليلية، كما تم تطوير كورنيش الرياح المنوفي أمام حديقة الياسمين وعمل مرسى نهري وكافيتريا.

جدير بالذكر أن حدائق القناطر الخيرية يُطلق عليها "استنالي الشرق" حيث يحتفل فيها المواطنون بالمناسبات المختلفة على مدار العام، ويذهب إليها الأسر في الصيف للاستمتاع بالأجواء.