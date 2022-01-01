السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مقارنة مع 195 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 166 قبل يوم. وكانت جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة في مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 38 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعًا من 29 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة، كما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636. 

وعلى صعيد آخر، تفرض الصين عقوبات على الأشخاص، الذين يتهربون من أحدث إغلاق ضد فيروس كورونا، في مدينة شيان، فيما حثت مسؤولة بارزة المواطنين على اتخاذ "خطوات قوية" للحد من التفشي بالمدينة الواقعة وسط البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن نائبة رئيس الوزراء، سون شونلان قولها إن السلطات المحلية يتعين أن تتبنى إجراءات "مستهدفة وقوية" أكثر، وتحسن من المراقبة في الحجر الصحي، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، مساء أمس. 

وحثت سون، وهي المرأة الوحيدة في المكتب السياسي، المكون من 25 عضوًا، بالحزب الشيوعي الحاكم، أيضًا الحكومة على تعزيز جهود تعقب المنتهكين للقواعد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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