بلقيس تتألق فى حفل رأس السنة بأبوظبى (صور)

أحيت الفنانة بلقيس أولى حفلات رأس السنة بمسرح المارية بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في حضور جماهيري كبير من مختلف الدول العربية.



وقدمت بلقيس عدد مختلف من أغنياتها التي قدمتها مؤخراً حيث صعدت على خشبة المسرح بغناء اغنيو ممكن ثم قدمت باقة متنوعة من الأغنيات مثل "انتهي ودبلوماسي وجبار ودوم دوم" و طلب منها عدد من الحاضرين من دولة السودان غناء النشيد الوطني وقدمته وسط تفاعل الحاضرين من الجمهور.



يذكر أن الفنانة بلقيس قدمت مؤخرا عدد من الحفلات بدولة الإمارات في احتفاليه الدولة بعيد الخمسين وشاركت في ديو غنائي مع الفنانة العالمية إليشيا كيز في حفل أكسبو بدبي.



ومؤخراً قدمت حفل جماهيري في ميدل بيست ضمن حفلات الرياض بالسعودية وحضر الحفل ٢١٠ الف متفرج وهو الحفل الذي شاركت فيه الدي جي العالمي سلفادور.



ومن المقرر أن تسافر بلقيس إلى مصر خلال الفتره القليلة المقبلة لتصوير أحدث أغنياتها التي تقدمها باللهجة المصرية في ثاني تعاون مع الملحن عزيز الشافعي بعد أغنية دبلوماسي التى أصدرتها في موسم الصيف الماضي وحققت نسب مشاهدات مرتفعة وتعاونت من خلالها مع المخرج علي أبو طالب.

وحققت الفنانة اليمنية بلقيس حالة نجاح كبيرة بأغنيتها الجديدة "دبلوماسي"، وذلك بوصول عدد مشاهدتها إلى 5 ملايين في خلال أيام قليلة. ونشرت بلقيس عبر حسابها بموقع (فيسبوك) صورة من كواليس الكليب الخاص بالأغنية وعلقت عليها قائلًة: "دبلوماسي تصل 5 ملايين مشاهدة علي يوتيوب بعد أيام من صدورها".

وتابعت بلقيس: "شكرا لكم جميعاً للمتابعة والتعليق المشجع المستمر لي ولأعمالي الفنية".

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، التي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.