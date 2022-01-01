السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: 319 إصابة جديدة بكورونا

موريتانيا
موريتانيا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 319 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات و37 حالة شفاء، بعد إجراء 2487 فحصا.


وذكرت الوزارة - في بيان  - أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 41 ألفا و476 إصابة منذ أول ظهور للفيروس العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 39 ألفا و175 وإجمالي حالات الوفاة 866 حالة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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