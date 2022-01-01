السبت 01 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة أمريكية: نحتاج إلى لقاحات تحمى على وجه التحديد من «أوميكرون»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أفادت دراسة أمريكية بأن هناك حاجة إلى ضرورة إيجاد لقاحات تحمي على وجه التحديد ضد متحور "اوميكرون".


وقالت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة إن مناعة الأفراد ضد متغير "اوميكرون" من فيروس كورونا تتضاءل مع لقاحات "فايزر" و"موديرنا" المضادين للمرض.


و أوضحت القناة أن الدراسة الصادرة عن مدرسة "إيكان" للطب في "ماونت سيناي" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اختبرت أشخاصاً تم تطعيمهم وتعزيزهم بلقاحات موديرنا أو فايزر، علاوة على أشخاص تعافوا بالفعل من كورونا.

الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية على دراسة مناعة الأمريكي فيروس فيروس كورونا الولايات المتحدة الامريكي يوم الجمعة سي ان ان لولايات المتحدة لولايات المتحدة الامريكية لقاحات فايزر الولايات المتحد لقاحات موديرنا ر أوميكرون

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