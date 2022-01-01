دراسة أمريكية: نحتاج إلى لقاحات تحمى على وجه التحديد من «أوميكرون»

أفادت دراسة أمريكية بأن هناك حاجة إلى ضرورة إيجاد لقاحات تحمي على وجه التحديد ضد متحور "اوميكرون".



وقالت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة إن مناعة الأفراد ضد متغير "اوميكرون" من فيروس كورونا تتضاءل مع لقاحات "فايزر" و"موديرنا" المضادين للمرض.



و أوضحت القناة أن الدراسة الصادرة عن مدرسة "إيكان" للطب في "ماونت سيناي" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اختبرت أشخاصاً تم تطعيمهم وتعزيزهم بلقاحات موديرنا أو فايزر، علاوة على أشخاص تعافوا بالفعل من كورونا.