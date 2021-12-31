كيفية التقديم على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج.. بالرابط والشروط

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدء التقديم على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج اعتبارا من السبت المقبل 1 يناير 2022، للتأمين على المصريين العاملين في الخارج مشروع قومي يستهدف منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، حرصا من الدولة على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم في جميع أنحاء العالم.

وبالتزامن مع بدء تطبيق وثيقة التأمين على المصريين ينشر الدستور المعلومات التي يحتاج إليها العاملين في الخارج للتقديم على الوثيقة.

رابط التقديم على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

يقوم المواطن بالدخول على رابط وزارة الهجرة المصرية من هنا epti-egy.org

حيث يبدأ تفعيل الموقع غدا 1 يناير 2022.

يطلب موقع وزارة الهجرة المصرية عدة بيانات وهي: أسم المؤمن عليه، تصريح العمل، جواز السفر، المقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءًا متمماً للتأمين.

شروط التقديم على وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.

عند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كل التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث.

إذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

قيمة وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

تبلغ قيمة الوثيقة وفقا لما أعلنته وزارة الهجرة المصرية 100 ألف جنيه مصري فقط لا غير.

الحالات التي تشمل وثيقة التأمين على المصريين في الخارج

أ‌- في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

ب- في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.