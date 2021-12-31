الروم الأرثوذكس: عقد المجمع المقدس للبطريركية بدءا من 10 يناير

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بطريركية الإسكندرية القديمة أعربت عن حزنها العميق على القرار المجمعي للبطريركية الروسية بإنشاء إكسرخسية ضمن الحدود الطبيعية لاختصاص كنيسة الإسكندرية التاريخية القديمة، وهو القرار الذي تم اتخاذه في خضم ميلاد المسيح وعيد الغطاس الإلهي، حيث يظهر المسيح ملك السلام.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تستمر بطريركية الإسكندرية في أداء واجباتها الرعوية تجاه القطيع الذي أوكله إليها الرب، والذي يندرج تحت الإرث الروحي لآباء الكنيسة اليونانيين العظماء، بحسب اللاهوتي الروسي الحديث الراحل الاب. جورج فلوروفسكي، الذي ترك بصمة لا تمحى على اللاهوت الأرثوذكسي والكنيسة.

وتابع: “سيناقش قرار البطريركية الروسية في الجلسة القادمة لسينودس البطريركية القادمة، حيث سيتم اتخاذ القرارات ذات الصلة”.

واستكمل: “بناء على الأحداث التي نأسف لها للقرار المجمعي لبطريركية روسيا بإنشاء إكسرخسية ضمن الحدود الطبيعية لاختصاص كنيسة الإسكندرية التاريخية القديمة. سوف يتم عقد المجمع المقدس للبطريركية في الفترة من 10 يناير حتى 12 يناير 2022 بالمقر البطريركي بالإسكندرية”.