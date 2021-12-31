الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 14 إصابة بأوميكرون قادمة من أمريكا وكوريا الجنوبية

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون" في مقاطعة "كوانج نام" بوسط البلاد، مُشيرة إلى أن المصابين كانوا قادمين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأوضح مكتب الصحة في المقاطعة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية - أن جميع الحالات المصابة تحمل الجنسية الفيتنامية وقد حصلوا على جرعتين أو ثلاث من لقاحات "كورونا".
وأضاف أن من بين المصابين 8 أشخاص كانوا على متن رحلة قادمة من الولايات المتحدة، والستة الآخرين كانوا على متن ثلاثة رحلات مختلفة وافدة من كوريا الجنوبية.
يُذكر أن فيتنام اكتشفت أول حالة إصابة بمتغير "أوميكرون" في 28 ديسمبر الجاري، لمريض عاد من المملكة المتحدة في 19 ديسمبر وتم وضعه على الفور قيد الحجر الصحي.
وظهر متغير "أوميكرون" لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، ووصفته منظمة الصحة العالمية حينها بأنه متغير "مثير للقلق".

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