أسرة الراحل «عادل زهدي» تقرر دفنه بمقابر العائلة في بورسعيد

قررت أسرة الفنان المسرحي الراحل عادل زهدي، دفنه في مقابر العائلة بمدينة بورسعيد، وذلك بعدما وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفنان منير مكرم، قد أعلن وفاته منذ فترة قليلة، كما أعلن الممثل المسرحي أحمد يونس، خبر الوفاة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "المقبرة تفتح بابها كان مجرد كلام معبر للعرض المسرحي، ولكن أصبح اليوم حقيقة.. توفى إلى رحمة الله أسد المسرح الفنان عادل زهدي".

وأضاف: "كان ليا الشرف إنى أقف جنبه ع خشبة المسرح.. الفنان عادل زهدي قيمة عظيمة للفن، تعلمت منه إن المسرح هو الحياة والروح من المواقف اللي مرت وقت عرض كهف رام تثبت إن المسرح هو شريان الحياة للفنان.. في يوم من أيام العرض تعب جدًا مننا لدرجة دخوله المستشفى وأمر الدكتور إنه لازم يرتاح".

واستكمل: "أصر الفنان إنه يطلع الخشبة ويعرض رغم مرضه لكي يثبت أن الفن أقوى من الموت، اتعلمت منك يا فنان إنى هفضل ثابت قوي ولا شيء يمنعني من الفن الحقيقى إلا الموت وآخر كلمة قالهالي ع المسرح انت هتكون ممثل كبير.. أوعدك هكمل واسمك مش هيتشال من ذهن الجميع، الله يرحمك ويحسن إليك".

يذكر أن عادل زهدي، ممثل مسرحي شارك في عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها: قابل للكسر، السيرة الهلالية، عمر بن عبدالعزيز، الأشقاء الثلاثة.