الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أسرة الراحل «عادل زهدي» تقرر دفنه بمقابر العائلة في بورسعيد

عادل زهدي
عادل زهدي

قررت أسرة الفنان المسرحي الراحل عادل زهدي، دفنه في مقابر العائلة بمدينة بورسعيد، وذلك بعدما وافته المنية خلال الساعات القليلة الماضية بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفنان منير مكرم، قد أعلن وفاته منذ فترة قليلة، كما أعلن الممثل المسرحي أحمد يونس، خبر الوفاة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "المقبرة تفتح بابها كان مجرد كلام معبر للعرض المسرحي، ولكن أصبح اليوم حقيقة.. توفى إلى رحمة الله أسد المسرح الفنان عادل زهدي".

وأضاف: "كان ليا الشرف إنى أقف جنبه ع خشبة المسرح.. الفنان عادل زهدي قيمة عظيمة للفن، تعلمت منه إن المسرح هو الحياة والروح من المواقف اللي مرت وقت عرض كهف رام تثبت إن المسرح هو شريان الحياة للفنان.. في يوم من أيام العرض تعب جدًا مننا لدرجة دخوله المستشفى وأمر الدكتور إنه لازم يرتاح".

واستكمل: "أصر الفنان إنه يطلع الخشبة ويعرض رغم مرضه لكي يثبت أن الفن أقوى من الموت، اتعلمت منك يا فنان إنى هفضل ثابت قوي ولا شيء يمنعني من الفن الحقيقى إلا الموت وآخر كلمة قالهالي ع المسرح انت هتكون ممثل كبير.. أوعدك هكمل واسمك مش هيتشال من ذهن الجميع، الله يرحمك ويحسن إليك".

يذكر أن عادل زهدي، ممثل مسرحي شارك في عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها: قابل للكسر، السيرة الهلالية، عمر بن عبدالعزيز، الأشقاء الثلاثة. 

عادل زهدي عادل زهدي وفاة وفاة عادل زهدي عادل زهدي ممثل مسرح عادل زهدي عادل زهدي مسرحي مسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية وسيول تضرب البلاد من اليوم وحتى الأحد.. و«الري» تُحذر

أبرزها «الاختيار 3» و«هجمة مرتدة 2».. خريطة مسلسلات رمضان 2022

آخر تطورات أكبر كشف عن الذهب بصحراء مصر الشرقية

اعتقال نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة في تونس

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31-12-2021

أسهم أوروبا تستقر في آخر يوم تداول من العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لماذا لا أحب "تريكة"؟

مدحت بشاى

دراما الواقع وتكاليف الإصلاح

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

إسرائيل تعتزم إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون نقص المناعة

مواجهات بين القوات الإسرائيلية وسكان بلدة سلوان بالقدس