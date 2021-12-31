في رأس السنة.. تعرف على التوقعات الفلكية اليوم للأبراج

مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 تستعرض «الدستور» معكم التوقعات الفلكية للأبراج وفقاً لموقع times of india.

الحمل

اليوم القمر الإيجابي في صالحك، قد تشعر بالرضا والانسجام، وقد يجعلك هذا سعيدًا، وتقابل شخصًا مؤثرًا قد يساعدك في الحصول على بعض الفوائد في مجال العمل، ومن المحتمل أن تؤدي وظيفتك بشكل جيد، وقد تتوقع بعض المكافآت من حيث الترقيات، ومن المحتمل تسوية النزاعات في الممتلكات الموروثة.

الثور

اليوم تنعم بقمر إيجابي، قد تكون بصحة جيدة وقادرًا على التركيز على أهدافك وقد يكون أداؤك جيدًا جدًا في العمل، وقد يكون رئيسك سعيدًا معك.

قد تحصل على بعض المسؤوليات المهمة في العمل، وتسمع أخبارًا جيدة في أي مسألة قانونية، ومن المحتمل أن تتحكم في خصومك وخصومك في العمل.

الجوزاء

قد تشعر ببعض الراحة في العمل، وتوخى الحذر قبل القيام باستثمارات جديدة.

السرطان

قد تشعر بالسلبية وتجد مسؤولياتك عبئاً وقد تكون في عجلة من أمرك لإكمال المهمة الموكلة إليك، وقد ترتكب أخطاء سخيفة، وقد تتباطأ كفاءة عملك، مما قد يؤثر على عملك اليومي.

ومن المحتمل أن تتأخر مشاريعك، فقد تؤثر على مشاريعك الجارية، ويُنصح بأخذ المشورة من كبار السن قبل اتخاذ أي قرار مهم.

الأسد

اليوم قد تسمع أخبارًا سارة من أخيك، ويمكنك قضاء وقتك مع العائلة والأصدقاء بمساعدة الإبداع، وقد تخطط لتجديد منزلك أو مكتبك.

برج العذراء

اليوم قد تشعر بالسلبية وتصبح المهام غير مكتملة، وقد تكون ضحية لتقلبات المزاج، وقد يتم اختبار صبرك عدة مرات، والأخطاء السخيفة تجعلك مرتبكًا لإكمال عملك.

الميزان

اليوم قمرك إيجابي وتشعر بالسعادة وراحة البال ويمكنك العمل بكفاءة في حياتك المهنية وقد تخطط لبدء مشروع جديد بمساعدة إخوتك.

برج العقرب

تنفق أكثر في شراء أشياء لا قيمة لها، مما قد يزيد من السلبية في المنزل أو المكتب.

القوس

يمكنك الاستمتاع مع أسرتك وأصدقائك وقد تجد بعض مصادر الدخل الجديدة.

برج الجدي

تحصل على مكافآت بعد عملك الشاق وتعالج المشكلات الصحية المزمنة المتعلقة بوالديك.

الدلو

اليوم قد تكون راضيًا في العمل وتخطط لرحلة قصيرة متعلقة بالعمل، كما يمكنك أيضًا زيارة بعض الأماكن الدينية للحفاظ على سلامك الداخلي.

برج الحوت

اليوم يصبح مزاجك سلبيًا و قد تشعر بالملل، ويُنصح بالحفاظ على هدوء عقلك.