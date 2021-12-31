الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات «كورونا» حول العالم ترتفع إلى أكثر من 286.5 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 286 مليونًا و515 ألفًا و43 إصابة.
وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و429 ألفا و595 وفاة.
وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 54.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 824 ألفا و342 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و249 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 481 ألفا و80 وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 376 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 615 ألفًا و312 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8324 حالات عقب تسجيل 16 حالة وفاة على مدار أمس.
وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و 461 إصابة بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 479 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و586 إصابة، وترتفع حصيلة وفيات الفيروس إلى 14 ألفا و923 حالة وفاة.

الهند كورونا كوفيد جونز هوبكنز الاصابات الولايات المتحدة

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