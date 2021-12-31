«الميراث» يُنهى حياة شخص على يد شقيقه بالإسكندرية.. والأمن يبحث عن المتهم

تواصل الأجهزة الأمنية في الإسكندرية البحث عن متهم، لتنفيذ قرار ضبطه وإحضاره الصادر من النيابة العامة، لاتهامه بقتل شقيقه طعنًا بـ"سكين" بسبب خلافات مالية تتعلق بالميراث في منطقة كرموز.

وتوعد الواقعة، عندما ورد بلاغ إلى شرطة النجدة من أهالي كرموز، يفيد بنشوب مشاجرة دموية بين شقيقين بشارع الناصرية بمنطقة كرموز، وانتهت بإصابة أحدهمها بطعنة نافذة في جسده فارق على إثرها الحياة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز لمكان البلاغ، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين شاب يدعى "جمال.ف"، 30 عامًا “متوفى”، صاحب مطعم و شقيقه "م.ف" 41 عامًا، صاحب مسمط؛ بسبب خلافات مالية بينهما على الميراث،

وقال شهود عيان، إن الشقيقين كان كل منهما حريص على قتل الآخر، وإن المجني عليه قام بإصابة شقيقه الأكبر، الذي كان متواجدا داخل محل عمله، بسلاح أبيض "سكين"، في وجهه، ما أثار غضب الأخير، فسدد له طعنتين نافدتين في البطن، ثم ذبحه.

ونقل الأهالي القتيل بسيارته التي جاء بها إلى موقع الحادث، إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، فتم نقل جثته إلى مشرحة كوم الدكة، فيما لاذ المتهم بالفرار.

وتحرر محضر بالواقعة، وغلق المسمط الذي شهد الحادث بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجوده بمكان الواقعة.