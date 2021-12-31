وفيات كورونا تتخطى المليون حالة فى شرق أوروبا

أفاد إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، بأن وفيات كورونا في شرق أوروبا تجاوزت المليون حالة حتى يوم الخميس، وسط مخاوف من اجتياح متحور "أوميكرون" المنطقة.

وأظهرت بيانات "رويترز" أن سكان شرق أوروبا يمثلون 39 في المئة من سكان المنطقة التي سجلت أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في أوروبا.

وبلغ مجمل الوفيات في شرق أوروبا مليونًا و45 ألفًا و454 حالة يوم الخميس، مقارنة مع مليون و873 ألفًا و253 حالة في كل أوروبا.

وتضم المنطقة بيلاروس وبلغاريا وجمهورية التشيك وهنغاريا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

وحالات الإصابة بـ"أوميكرون" التي رصدت في شرق أوروبا قليلة نسبيًا على عكس غرب أوروبا حيث حطمت الإصابات اليومية الأرقام القياسية.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.