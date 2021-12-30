«متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟».. علماء الدين يجيبون

«متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟».. سؤال يطرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ليلة كل يوم الجمعة.

«الدستور» ترصد في السطور التالية ردود علماء الدين حول فضل الدعاء في يوم الجمعة وساعة الاستجابة في ذلك اليوم العظيم.

من جانبه، قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، هناك البعض من الناس من يقوم بداية من فجر يوم الجمعة حتى صلاة المغرب يدعو، وربما لا يستطيع البعض فعل ذلك، ولكن من المجربات فإن البعض يدعو على مدار اليوم كله، واستجيب له، فافعلوا على قدر استطاعتكم، فإن الله سيستجيب.

بينما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تتبع ساعة الإجابة يوم الجمعة مثل تتبع ليلة القدر، وهناك من ذهب إلى أن يوم الجمعة أفضل من ليلة القدر لأنه سوف تقام فيه الساعة، وأن الله أنزل فيها القرآن.

وأضاف في مقطع فيديو متداول، اختلفت الأقاويل حول تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة فمنهم من قال بأنها بداية من صعود الإمام على المنبر إلى أن ينتهى وقت الصلاة، حيث قال النبي: "إن في الجمعة لساعة لا يواقفها عبد قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه".

وتابع عويضة:" وهناك قول أخر من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة، فأكثروا من الدعاء والصلاة على النبي يوم الجمعة أيها المسلمون حتى تنالوا الخير الوفير.

أربعين قولا حول ساعة الإجابة يوم الجمعة

من جانبه، قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن ساعة الاستجابة يوم الجمعة اختلف فيها العلماء، حيث أورد ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن هناك أربعين قولًا في ساعة الإجابة يوم الجمعة، أقربها ساعتين، الأولى حين يكون الإمام على المنبر، والثانية من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.

وأضاف في مقطع فيديو متداول أن الرأي الأقوى حول ساعة الإجابة يوم الجمعة هى الساعة الأخيرة من اليوم حيث ورد حديث للنبي عليه السلام في ذلك، فهذه الساعة أكثروا من الدعاء فيها.