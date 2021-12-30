خطيب بالأوقاف يوضح فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، صلوا على النبي في ليلة الجمعة، حتى تنالوا جنة ونعيما، فالله يجزي من يصلي على النبي عشر حسنات، ويبقى في النعيم مقيما، فأكثروا من الصلاة أيها المسلمين على النبي في ليلة الجمعة، وكذلك يوم الجمعة، حيث قال تعالى:" إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما".

وأضاف في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ينبغى أن تكثروا من الصلاة على النبي، فقال عليه الصلاة والسلام: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليً فيه فإن صلاتكم تعرض على، فقال الصحابة يا سيدنا النبي وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

وأشار عزام إلى أن النبي يفرح بالصلاة عليه، وخاصة يوم الجمعة، فيرد علينا بنفسه الصلاة، لافتا إلى أن هناك العديد من الأحاديث التي تدل على فضل الصلاة على النبي منها: وقال -ﷺ- : «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة».

ويشار إلى أن الشيخ يسري عزام، يقوم بنشر العديد من الفيديوهات المصورة عبر صفحته على"فيسبوك" للرد على كافة ما يدور في أذهان المسلمين من أنحاء العالم، وكذلك نشر مواقف من حياة النبي، والصحابة الكرام، كما يقوم بنشر الأدعية، واستضافة المنشدين كذلك.

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