الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

خطيب بالأوقاف يوضح فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة

يسري عزام
يسري عزام

قال الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، صلوا على النبي في ليلة الجمعة، حتى تنالوا جنة ونعيما، فالله يجزي من يصلي على النبي عشر حسنات، ويبقى في النعيم مقيما، فأكثروا من الصلاة أيها المسلمين على النبي في ليلة الجمعة، وكذلك يوم الجمعة، حيث قال تعالى:" إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما".

وأضاف في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ينبغى أن تكثروا من الصلاة على النبي، فقال عليه الصلاة والسلام: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة عليً فيه فإن صلاتكم تعرض على، فقال الصحابة يا سيدنا النبي وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

وأشار عزام إلى أن النبي يفرح بالصلاة عليه، وخاصة يوم الجمعة، فيرد علينا بنفسه الصلاة، لافتا إلى أن هناك العديد من الأحاديث التي تدل على فضل الصلاة على النبي منها: وقال -ﷺ- : «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة».

ويشار إلى أن الشيخ يسري عزام، يقوم بنشر العديد من الفيديوهات المصورة عبر صفحته على"فيسبوك" للرد على كافة ما يدور في أذهان المسلمين من أنحاء العالم، وكذلك نشر مواقف من حياة النبي، والصحابة الكرام، كما يقوم بنشر الأدعية، واستضافة المنشدين كذلك.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

لشيخ يسرى عزام ليلة الجمعة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف أجساد الأنبياء الأرض يوم الجمعة الأحاديث

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

خبراء: الرئيس انتصر لصغار الصناع بتقنين المصانع غير المرخصة

3 قرارات من النيابة فى واقعة قتل أجنبى لشقيق زوجته بحدائق المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى