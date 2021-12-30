الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير العام لمحافظة قنا يطمئن على جاهزية معدات مجابهة السيول

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، مراكز نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت للتعرف على مدى جاهزية معدات مجابهة السيول والأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، وفقا لبيان الديوان العام لمحافظة قنا، مساء اليوم الخميس.

واطمأن السكرتير العام لمحافظة قنا، على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات، ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجها بالاستعداد الدائم للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار.

وقدم الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والسائقين والعاملين بمنظومة الأزمات، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل معبراً عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة الأزمات. 

يذكر أنه جرى التأكد من جاهزية مخرات السيول بالمحافظة وتطهيرها من الحشائش بالمدن والمراكز لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء بجميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا والتي يبلغ عددها 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو متر تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و2 بمركز قوص، و2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي لاستيعاب مياه السيول المحتملة في الترع والاستفادة منها في ري الأراضي. 

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وائل لطفي

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