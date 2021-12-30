ضمن إنجازات 2021.. الانتهاء من 94 مدرسة جديدة وإحلال كلي وجزئي بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرة وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب

وأشار اللواء هشام آمنه إلى أن العام الدراسي الحالي شهد الانتهاء من 94 مدرسة جديدة وإحلال كلي وجزئي بمختلف مراكز المحافظة.

كما تم خلال العامين الماضيين فقط إنشاء 330 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه و230 مليون جنيه منهم 213 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تقدر 1.4 مليار جنيه، كما أنه جاري العمل بعدد 117 مدرسه أخرى بتكلفة ۸۲۸ مليون جنيه .

كما أشار اللواء هشام آمنة أن عام 2021 شهد افتتاح ودخول الخدمة لاكثر من 25 مدرسة ومنها مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور المقامة على مساحة 835 م وتتكون من 14 فصل دراسي وتخدم المدرسة ۱۲۱ طالب وطالبة بتكلفة 16 مليون جنيه حيث شهد العام نفسه افتتاح مدرسة وادي النطرون الثانوية الزراعية على مساحة 19.5 فدان وبتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه، تتكون من 15 فصل و عنابر دواجن ، قسم انتاج حيواني و ۲ صوبة زجاجية.

وأوضح أنه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جارى العمل على إنشاء 195 مدرسة تم الانتهاء من 75 مدرسة بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه وجاري العمل به ۹۵ مدرسة بتكلفة 680 مليون جنيه.

من ناحية أخرى أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن التعليم العالي هو مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين. ويعتبر هو وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى. و أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول، مشيرا إلى أن قطاع التعليم العالى بالبحيرة شهد خلال هذه الفترة إنجازات وتطور غير مسبوق حيث بلغ عدد المشروعات التى تتم فى هذا القطاع الهام 6 مشروعات بتكلفة 1.9 مليار،و تم الانتهاء من عدد 3 مشروع (مبني المعامل المركزية - كلية رياض الأطفال – كلية الهندسة ) وجاري تنفيذ عدد 3 مشروعات تتضمن كلية طب الأسنان ومبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بإجمالي المساحة 4500 م ۲ بتكلفة إجمالية تتجاوز ملیار و ۲۵۰ مليون بطاقة استيعابية 400 سرير

وأكد أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.