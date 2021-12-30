رئيس الإنجيلية يهنئ المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وجميع أعضاء المجلس في ثوبه الجديد.

ويثمن رئيس الإنجيلية حرص الدولة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، متمنيًا كل التوفيق للمجلس الجديد، قيادة وأعضاء في مهمتهم الوطنية لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونشرت الجريدة الرسمية، الذي حمل رقم 616 لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

رئيس الإنجيلية يتفقد استعدادات "قصر الدوبارة" لاحتفال عيد الميلاد

كان قد تفقد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، آخر استعدادات كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية للاحتفال بعد الميلاد الجيد المقرر انعقاده ٥ يناير المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة.



وشدد رئيس الإنجيلية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع. مؤكدًا على "ضرورة دقة العمل التنظيمي في تنفيذ كافة وقائع برنامج الاحتفال وإعداد كل الترتيبات اللازمة لاستقبال السادة الضيوف من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة".

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال "إن استقبال السادة الإعلاميين والصحفيين سيتم بداية من الساعة ٦ مساءً لتغطية الاحتفال، وأنه من المقرر نقل الاحتفال على الهواء مباشرةً على التليفزيون المصري، وبعض القنوات الفضائية المصرية وعدد من القنوات المسيحية".

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد يوم 7 يناير.