إحالة سيدة أدخلت مخدرات لمسجون في حجز المعصرة للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إحالة سيدة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإدخال مواد مخدرة لزوجها في حجز قسم شرطة المعصرة.

كان تمكن ضابط قسم شرطة المعصرة بقيادة العميد مجدى خلف، والمعين بخدمة تأمين زيارة السجن والقوة المرافقة له من ضبط سيدة تدعى "سمر.س.س"، بحوزتها أقراص مخدرة مخبأة داخل الزيارة عبارة عن مأكولات، حال محاولتها إدخالها لمسجون"، والمحبوس على ذمة قضية.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المودع بحجز القسم.