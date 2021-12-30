الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الصين تُطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

جريدة الدستور

أطلقت الصين، اليوم الخميس، بنجاح، قمرًا صناعيًا جديدًا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.
وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - بحسب وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء - أنه تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي" ودخل إلى المدار المخطط له.
وتعد هذه هي المهمة الـ405 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.

تجدر الإشارة إلى أن بكين نجحت أيضًا في إرسال القمر الصناعي "تيانهوي-4" إلى الفضاء من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد، وعلى متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2 دي)، ودخل مداره المخطط، وتُمثل عملية الإطلاق المهمة الـ404 للصواريخ الحاملة من طراز “لونج مارش”.

وكانت بكين، أكدت بأن قمرين اصطناعيين تشغلهما شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك كانا على وشك الاصطدام بمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" بعدما اقتربا منها بشكل خطير.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالإخفاق في القيام بأنشطتها الفضائية بطريقة مسئولة، وقالت إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن المحطة الصينية اضطرت إلى تغيير مسارها بشكل سريع في يوليو وأكتوبر لأن قمرًا من طراز "ستارلينك" التابع لـ"سبيس إكس"، كان على وشك الارتطام في المرتين.

بكين الصين قمر صناعي

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