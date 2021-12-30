تفاصيل انتشار قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد القيامة

رفعت وزارة الداخلية، الحالة الأمنية للدرجة القصوى، اليوم الخميس، واتخذت إجراءات فعالة لتطبيق أعلى درجات الحذر واليقظة لتأمين المواطنين أثناء احتفالات رأس السنة وعيد القيامة المجيد.

وانتشرت الخدمات الأمنية وضاعفت الجهود المبذولة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وظهرت قوات الشرطة بكثافة لتطبيق جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية والكنائس والمنشآت السياحية التي تشهد احتفالات المصريين بالأعياد.

وانتشرت الخدمات الأمنية وفعلت إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية أبرزها "الحرم الآمن"، وجرى الدفع بقوات دعم إضافية للخدمات الشرطية التي تقع بمحيطها المنشآت الهامة والكنائس والأماكن السياحية.

وتحلت قوات الشرطة القائمة على تأمين المنشآت الجيوية والدينية بالجاهزية التامة والكفاءة العالية التي تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتطبيق خطط انتشار القوات والدوريات الأمنية بجميع الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة على الأرض بكفاءة وانضباط..

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، فى إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وفيما يحتفل المواطنين بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، تتولى قوات الشرطة تأمين المواطنين عقب صدور قرارات بوقف الراحات والأجازات لرجال الشرطة طوال فترة احتفال المواطنين بأعيادهم، ويواصل رجال الشرطة حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء القيام بعملهم لأداء دورهم الوطني فى حفظ الأمن.