طقس ربيعي في البحر الأحمر.. وجهة مناسبة لـ«رأس السنة» (فيديو)

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الاستقرار في الطقس بمعظم مدنها، دون سحب أو غيوم، وسط انتظام في حركة الرحلات والأنشطة البحرية.

وتشهد المحافظة استقراراً في حركة الملاحة بجميع موانئها واستقراراً في حركة الواردات والصادرات على جميع أرصفة الموانئ، دون أي معوقات.

وتستعد المنتجعات والفنادق السياحية لانطلاق احتفالات رأس السنة الجديدة بفرق وعروض فنية مميزة، بجانب تعليق الزينة والهدايا بمختلف مداخلها ومخارجها بالإضافة إلى توزيع الهدايا على النزلاء فور وصولهم لها وتوزيعها لهم بالغرف.

