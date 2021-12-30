الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: الأدوية المخفضة للكوليسترول تقلل الوفيات بكورونا

الأدوية المخفضة للكوليسترول
الأدوية المخفضة للكوليسترول

في دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو هيلث، فحص الباحثون العلاقة بين استخدام الأدوية للسيطرة على مستويات الكوليسترول أو ضغط الدم ، وخطر الوفاة بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث توصل الباحثون إلى استخدام عقاقير خفض الكوليسترول، كعقار" ستاتين" الشهير، مرتبط بانخفاض الوفيات بنسبة 40٪، وانخفاض بنسبة 25٪ في نتيجة خطيرة.

وفي هذه الدراسة، أجرى الفريق البحثي تحليلًا لأكثر من 10,000 مريض مصاب بفيروس "كورونا " في المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقد عكف الباحثون على مقارنة بين عدد من المرضى استخدموا عقار "ستاتين" المخفض للكوليسترول، فيما استخدم البعض الآخر عقاقير مخفضة لضغط الدم المرتفع، بين أولئك الذين يعانون من حالات صحية أساسية أو لا يعانون منها.

في وقت مبكر خلال الوباء، كانت هناك أسئلة حول ما إذا كانت بعض أدوية القلب والأوعية الدموية قد تؤدي إلى تفاقم عدوى فيروس" كورونا" المستجد.

ووجد الفريق أن العقاقير المخفضة للكوليسترول والأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم ليست آمنة فحسب - بل قد تكون أيضًا وقائية جدًا للمرضى في المستشفى بسبب فيروس" كورونا" المستجد، خاصة بين أولئك الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وسعت الدراسة الحالية إلى فهم العلاقات بين التعرض السابق للأدوية والظروف الصحية الحالية ونتائج الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، كما استخدموا بيانات من سجل أمراض القلب والأوعية الدموية التابع لجمعية القلب الأمريكية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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رسائل الصعيد

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