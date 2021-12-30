الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب إندونيسيا

زلزال
زلزال

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأربعاء، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا.

 

وأضاف المركز بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"،  أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر.

 

وفي 14 ديسمبر الجاري، قالت السلطات في إندونيسيا إن زلزالا قويا شدته 7.4 درجة هز شرق البلاد، ما دفع السلطات لإطلاق تحذير من حدوث أمواج تسونامي، ودفع السكان للفرار من منازلهم لكنه لم يتسبب سوى في أضرار طفيفة وإصابة شخص واحد.

 

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسب ما أوردته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية حينها، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال بلدة ماومير على عمق 18.5 كيلومترًا (11 ميلًا) في بحر فلوريس.

 

وأعلن مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ إن "الموجات الخطرة ممكنة للسواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر (600 ميل) من مركز الزلزال".

 

وتعرضت اندونيسيا مؤخرا لثوران بركان "سيميرو".

 

 وأعلنت السلطات ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان "سيميرو" المدمر إلى 39 قتيلا، فى وقت تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على جثث أخرى تحت تهديد انفجارات جديدة.

 

وأفادت وكالة البحث والإغاثة الإندونيسية بأن "فريق البحث والإغاثة عثر على أربع جثث "، وتوفى شخص متأثرا بجروحه فى المستشفى، ما رفع الحصيلة إلى 39 قتيلا.

 

وأكد متحدث باسم الوكالة أنه لا يزال 12 شخصا فى عداد مفقودين، وثار بركان سيميرو الإندونيسى فى شرق جزيرة جاوة، قاذفا رمادا كثيفا وسيلا من الحمم البركانية اجتاحت عدة قرى تقع على منحدراته، ما دفع بآلاف الأشخاص المذعورين إلى الفرار من منازلهم.

 

وأُجلى أكثر من أربعة آلاف شخص من المنطقة المتضررة ولجأوا إلى مساكن موقتة، ودمر البركان منازل وسيارات، وغطى شوارع بأكملها بطبقة سميكة من الرماد والأوحال.

 

وتقع إندونيسيا على جانبي "حلقة النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق العديد من الصفائح التكتونية.

زلزال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إندونيسيا كيبولاوان بارات دايا ريختر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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