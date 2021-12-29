أب يفقد أولاده الأربعة وزوج ابنته فى حادث غرق مركب الحسين: «قلبى بيتقطع» (فيديو)

ناشد أحمد حسن الجمال، أحد أهالي برج البرلس بمحافظة كفرالشيخ، كافة السلطات المختصة بضرورة تكثيف البحث عن أولاده الأربعة وزوج ابنته، المفقودين في حادث غرق مركب سيدنا الحسين بمياه البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل محافظتي دمياط وبورسعيد، الإثنين الماضي.

وأضاف «الجمال»، باكيًا، خلال تصريحات لـ«الدستور»: «أولادي المفقودون هم محمد وإبراهيم والسيد ورمضان، ثلاثة منهم تركوا زوجاتهم للصيد من أجل لقمة العيش، وأما الرابع فكان يحضر لحفل زفافه قريبا بعدما تقدم لخطبة إحدي الفتيات، لافتا إلى أنهم سنده في الحياة، وليس له معيل غيرهم بعد تقدمه في السن.

وتابع الأب المكلوم: «زوج ابنتي أيضًا كان معهم، وأريد أن أعرف مصيرهم إن كانوا أمواتا أو أحياء، فقلبي ينفطر كل دقيقة عليهم، لأن مصيرهم غامض وحسرة قلبي لا توصف، مطالبًا بضرورة معرفة مصيرهم وتكثيف البحث عنهم».

فلذة كبدي

فيما أكدت سعده عمارة، والدة الصيادين الأربعة المفقودين، خلال حديثها لـ«الدستور»، أنها لا تقوى على مغادرة مكانها فور سماعها خبر غرق المركب الذي كان عليه أولادها الأربعة: «هم فلذة كبدي ومن أفنيت عمري عليهم والآن لا أعرف مصيرهم، هل أموات كما يقول البعض أم أحياء أريد أن أعرف لكي يرتاح قلبي»، موجهة مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تكثيف البحث عنهم ومعرفة مصيرهم.



وفي ذات السياق، قال الحاج محمد شرابي، نقيب صيادين برج البرلس بكفرالشيخ، إن هناك العديد من أهالي البرلس خرجوا بمراكبهم للمساعدة في العثور على المفقودين في حادث غرق مركب سيدنا الحسين بالبحر الأبيض المتوسط، بين محافظتي دمياط وبورسعيد، التي كانت أقلعت من ميناء البرلس.

مراكب للبحث

وأكد «شرابي»، خلال تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك مراكب خرجت من دمياط للبحث عن المفقودين في البحر، بجانب لانشات القوات البحرية، لمساعدتها في البحث عن مفقودي المركب الغارقة منذ أول أمس، موضحًا أن المركب كان على متنها 9 أشخاص جميعهم من البرلس، إذ تم نجاة ثلاثة وهم: «علي حسن الجمال وابنه حسن، وعمرو شعبان عبدربه».