الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دافع عن والدته».. متهمان بقتل عامل فى إمبابة يعترفان بالجريمة

حبس
حبس

أقر المتهمان بقتل عامل أثناء دفاعه عن والدته، لتشاجرها معهم بسبب الخلاف على "لمبة" بمنطقة إمبابة، خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما للواقعة، وفقا لأوراق القضية التي حصلت “الدستور” علي نسخة منها

كانت النيابة العامة قد أحالت عاطلين، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل عامل أثناء دفاعه عن والدته، لتشاجرها معهم بسبب الخلاف على "لمبة" بمنطقة إمبابة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا باستقبال إحدى المستشفيات لعامل ولفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها بسبب الدخول في مشاجرة مع عاطلين بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات وقوع خلافا نشب بين ربة منزل وعاطلين، بسبب رفضها إنارة لمبة معلقة خارج محل البقالة الخاص بها، وحدث خلاف مع المتهمين وأثناء ذلك تدخل نجلها فطعنه أحد المتهمين بسكين مما أدى إلى وفاته وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة.

المتهمان قتل والدته الخلاف إمبابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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